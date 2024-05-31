В Рязани стартовали съемки фильма «Почтарь» с Петровым в главной роли

В Рязани стартовали съемки художественного полнометражного фильма «Почтарь», главную роль в котором сыграет Александр Петров.



Премьера картины запланирована на 2025 год, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.



Жанр картины создатели определяют как драма с элементами детектива. Действие фильма происходит в 1942 году в небольшом советском городе. Петров сыграет главного героя картины — молодого чудаковатого почтальона.



По сюжету картины важное письмо из военного ведомства пропадает, не доходит от почты до военкомата. Следователь выясняет, что последним письмо видел Почтарь.



«После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно-написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл. Чистое творчество», — рассказал о новой работе Петров.



В актерский состав картины вошли также Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин. Режиссером картины выступит Андрей Разенков.









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