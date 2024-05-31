В Петербурге в честь Дня города пройдет концерт «Классика на Дворцовой»

В Санкт-Петербурге пройдет гала-концерт «Классика на Дворцовой».



Участие в концерте примут звезды мировой оперы из шести стран. Выступление пройдет в честь Дня города на главной площади Санкт-Петербурга. На мероприятии свободно смогут побывать все горожане.



«Звездами 2024 года станут итальянский тенор Витторио Григоло, сопрано Джулиана Григорян из Армении, представительница ЮАР Пумеза Матшикиза, меццо-сопрано Майя Гоур из Израиля, бразильский бас Матеус Франса, российские артисты — сопрано Юлия Музыченко, тенор Игорь Морозов и баритон Семен Антаков. Особый гость программы — виолончелист Борислав Струлев», — рассказали организаторы.



В программу войдут арии из классических опер и оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века. Программа пройдет под управлением дирижера Артема Абашева.



Каждый из номеров будет представлен как сюжетный мини-спектакль с 3D-декорациями и хореографическими миниатюрами.



Другим событием ко Дню города станет концерт «Музыка Дворцового моста», в рамках которого симфонический оркестр «Северная симфония» Музыкального театра имени Федора Шаляпина представит программу из русской классики.









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