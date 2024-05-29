Екатерина Берез победила в VI Международном конкурсе молодых режиссеров «Нано-Опера»

Участница из Москвы Екатерина Берез победила в VI Международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-Опера». Мероприятие проходило с 20 мая в столичном музыкальном театре «Геликон-опера».





По данным ТАСС, приз победительнице вручил итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако. Постановщик является сыном одного из крупнейших оперных певцов XX века, последнего тенора di forza Марио дель Монако.





«Это была моя третья заявка, предыдущие разы я не доходила до очных туров. Поэтому в этот раз я даже не планировала подавать. Но в последние дни набора мой брат, тоже оперный певец, и коллеги стали активно интересоваться, буду ли я принимать участие в конкурсе в этом году. Тогда я сочла это знаком и решила попробовать еще раз», — призналась Берез.





По словам победительницы, она мобилизовала силы, прикрепила имеющиеся у нее режиссерские экспликации, перевела все на английский и отправила. Когда Берез увидела себя в списках на очный тур, то решила, что ей показалось. Участница «лихорадочно обновляла таблицу». Победа стала для нее неожиданностью.









Фото: YouTube