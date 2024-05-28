Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за ЛГБТ*-контент

Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ*-контента, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



Решение вынес Таганский районный суд Москвы. Онлайн-кинотеатр оштрафован за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч.2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).



Размер штрафа составил 1,2 млн рублей.



О том, какие именно проекты нарушили российское законодательство, не сообщается.





*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.













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