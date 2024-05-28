Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за ЛГБТ*-контент

28.05.2024

Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за ЛГБТ*-контент
Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ*-контента, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Решение вынес Таганский районный суд Москвы. Онлайн-кинотеатр оштрафован за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч.2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Размер штрафа составил 1,2 млн рублей.

О том, какие именно проекты нарушили российское законодательство, не сообщается.


*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.



Фото: Pixabay.com