Во Франции скончался бывший глава Парижской оперы Юг Галль

Во Франции в возрасте 84 лет ушел из жизни бывший директор Парижской национальной оперы и Женевского Большого театра Юг Галль, сообщает ТАСС.





Министр культуры Рашида Дати сообщила о кончине Юга Галля, отметив его значительный вклад в культурную жизнь Франции и Швейцарии. Галль оставил заметный след в искусстве, особенно в Парижской опере, где под его руководством возродился Дворец Гарнье и была реализована амбициозная программа в Опере Бастилии.





Юг Галль родился в Онфлёре, в семье бывшего немецкого генерала, выступавшего против нацизма. Образование он получил в парижском Институте политических исследований Sciences Po и изучал немецкую литературу в Сорбонне. Свою карьеру он начал на государственной службе в министерстве национального образования, где занимался вопросами артистического обучения и музыки.





С 1973 по 1980 год Галль был помощником художественного директора Парижской оперы Рольфа Либермана, затем до 1995 года возглавлял Большой театр Женевы, а с 1995 по 2004 год руководил Парижской оперой.





В 2008 году он стал директором Фонда Клода Моне в Живерни и возглавил Французский оркестр молодежи. В период с 2010 по 2015 год Галль был членом Совета по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также входил в советы Музея импрессионизма Живерни, замка Фонтенбло и Театра Елисейских полей.









Фото: Pixabay.com