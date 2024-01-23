На 98-м году жизни скончался канадский кинорежиссер Норман Джуисон.



О кончине постановщика сообщает телеканал CBC со ссылкой на публициста Джеффа Сандерсона.



Сандерсон сообщил, что Норман Джуисон скончался 20 января в своем доме.



Норман Джуисон поставил многие популярные фильмы. В их числе «Полуночная жара», «Афера Томаса Крауна», «Скрипач на крыше», «Иисус Христос — суперзвезда», «Правосудие для всех», «Ураган», «Во власти Луны».



В 1999 году Норману Джуисону была присуждена премия имени Ирвинга Тальберга — престижная награда американской киноакадемии, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в кинопроизводство. Работы Джуисона не раз были представлены на «Оскар».









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