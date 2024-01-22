Скончался актер сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дэвид Гейл

Актер Дэвид Гейл, сыгравший в знаменитом сериале «Беверли-Хиллз 90210», ушел из жизни в 58 лет. Об этом пишет Variety.





Сообщение о смерти актера подтвердила его сестра Кэти Кольменарес в соцсетях. Она написала 20 января: «В моей жизни почти не было и дня, когда тебя не было рядом со мной».





Гейл появился в «Беверли-Хиллз 90210» в роли жениха Бренды Уолш, которую сыграла Шеннон Доэрти («Зачарованные»). Также он сыграл доктора Джо Скэнлона в сериале «Порт Чарльз» в 1999 году. Актер появился в 216 эпизодах, прежде чем покинуть проект.





Дэвид Гейл родился 27 февраля 1965 года в Тампе, штат Флорида. Экранный дебют актера состоялся в 1990-м. Тогда Гейл появился в сериале «Проблемы роста».









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