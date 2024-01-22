В Красноярске пройдет два концерта к 80-летию снятия блокады

В Красноярском театре оперы и балета им. Хворостовского пройдет два концерта к 80-летию снятия блокады Ленинграда.



В программу войдет «Реквием» Джузеппе Верди. На сцену выйдут музыканты и артисты хора Красноярского театра оперы и балета. За дирижерским пультом — Денис Власенко.



По словам пресс-секретаря театра Марии Устюговой, произведение будет на русском языке, а на экране появятся кинохроники времен Великой Отечественной войны.



«К годовщине снятия блокады Ленинграда Красноярский театр оперы и балета покажет новое прочтение "Реквиема" Джузеппе Верди. "Реквием" подготовили на русском языке, чтобы сделать смыслы доступнее русскоговорящему слушателю. Произведение с итальянского переводил режиссер Сергей Новиков. Постановка посвящена теме Великой Отечественной войны и дополнена видеорядом: на фоне поющих солистов, хора и оркестра на экран транслируется военная кинохроника», — рассказали в театре.



Концерты пройдут 26 и 27 января. Один из концертов будет сыгран специально для школьников.









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