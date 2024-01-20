Станислав Любшин удостоен высшей награды театрального форума «Золотой Витязь»

Народному артисту России, актеру МХТ им. Чехова Станиславу Любшину вручена высшая награда XXI Международного театрального форума «Золотой Витязь» — Золотая медаль имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство», сообщает Телеграм-канал театра.





Вручение награды произошло 19 января на Основной сцене МХТ после спектакля «9 ряд. 10, 11 место».





Станислав Любшин получил ее из рук президента МКФ «Золотой Витязь» Николая Бурляева, который отметил, что этой медалью награждаются исключительно выдающиеся артисты, хранители традиций русского реалистического театра.









Фото: официальный сайт Минкультуры РФ