Станислав Любшин удостоен высшей награды театрального форума «Золотой Витязь»

Актер награжден за выдающийся вклад в театральное искусство.
Оценочная стоимость лота составляет 13 тысяч долларов.
Информация о персональных составах жюри и экспертных советов премии будет опубликована в ближайшие д...
Событие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее отменили концерт певицы в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске, который планировался...
Актер награжден за выдающийся вклад в театральное искусство.
Оценочная стоимость лота составляет 13 тысяч долларов.
Информация о персональных составах жюри и экспертных советов премии будет опубликована в ближайшие д...
Событие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее отменили концерт певицы в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске, который планировался...
Фестиваль MyFrenchFilmFestival представит в своей программе 26 фильмов.
Наиболее популярными героями у читателей стали маги и ведьмы.
Экспозиция будет работать с 20 января по 10 марта.
Актер ответил на критику после вызвавшего резонанс интервью ...
Премьерные показы состоятся 20 и 21 января.
Работы принимаются на сайте конкурса до 17 марта.
В опере впервые используют декорации, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Министр культуры России Ольга Любимова пожелала процветания проекту.
В главной роли мелодраматической истории — народная артистка России Ольга Яковлева.
Праздничные мероприятия состоятся с 24 по 26 января.
Документальный фильм рассказывает об истории возрождения родового дома Евгения Вахтангова силами его...
Конкурс пройдет с 26 по 28 января.
Артисты исполнят балет Александра Глазунова «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича.
Лундгрен также объяснил провал четвертой части знаменитой франшизы.
20.01.2024