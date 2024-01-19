Братья Коэн воссоединились для работы над новым фильмом

19.01.2024

Братья Коэн воссоединились для работы над новым фильмом
Знаменитый творческий дуэт братьев Коэн воссоединился для работы над новым проектом. Об этом режиссер Итан Коэн рассказал в беседе с Empire Magazine в преддверии выхода фильма «Красотки в бегах».

Братья работают над тем, чтобы «что-то написать». Итан Коэн не уточнил, каким именно будет их следующий фильм. Однако, по его словам, есть множество нереализованных сценариев.

Последняя картина Итана и Джоэла Коэнов «Баллада Бастера Скрагса» вышла в 2018 году. Летом 2023-го режиссеры впервые анонсировали работу над новым совместным фильмом.

Стоит отметить, что в марте 2024 года Итан Коэн начнет снимать еще одну новую ленту под названием Honey Don’t. Сценарий к фильму он написал совместно с женой Тришей Кук. Картина войдет в трилогию, первая часть которой – «Красотки в бегах».


Фото: YouTube