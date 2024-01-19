Братья Коэн воссоединились для работы над новым фильмом

Знаменитый творческий дуэт братьев Коэн воссоединился для работы над новым проектом. Об этом режиссер Итан Коэн рассказал в беседе с Empire Magazine в преддверии выхода фильма «Красотки в бегах».





Братья работают над тем, чтобы «что-то написать». Итан Коэн не уточнил, каким именно будет их следующий фильм. Однако, по его словам, есть множество нереализованных сценариев.





Последняя картина Итана и Джоэла Коэнов «Баллада Бастера Скрагса» вышла в 2018 году. Летом 2023-го режиссеры впервые анонсировали работу над новым совместным фильмом.





Стоит отметить, что в марте 2024 года Итан Коэн начнет снимать еще одну новую ленту под названием Honey Don’t. Сценарий к фильму он написал совместно с женой Тришей Кук. Картина войдет в трилогию, первая часть которой – «Красотки в бегах».









Фото: YouTube