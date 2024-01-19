С организатора концерта Валерия Сюткина на ВДНХ взыскали 340 тыс. рублей за песни «Браво»

Предприниматель Александр Альмин должен заплатить Российскому авторскому обществу 340 тысяч рублей. Такая мера последовала на фоне его организации концерта Валерия Сюткина в оранжерее ВДНХ.





Речь идет о мероприятии, которое прошло в ноябре 2022 года. Взыскание средств обусловлено исполнением певцом на концерте 17 песен группы «Браво».





По решению Арбитражного суда Москвы, вынесенному 16 января, композиции «Король оранжевое лето», «Как жаль», «Заполярный твист», «Любите, девушки», «Вася», «Пилот», «Лунатик», «Радио ночных дорог» и другие хиты коллектива были спеты на мероприятии без согласия правообладателя. За каждую «незаконную» песню с предпринимателя взыскали по 20 тысяч рублей.





Стоит отметить, что соавтором 13 композиций из числа исполненных на концерте является сам Валерий Сюткин. Однако суд не принял это обстоятельство во внимание.









Фото: YouTube