В Москве фестиваль Хиблы Герзмавы завершится гала-концертом с молодыми певцами

Молодые вокалисты из России и зарубежных стран выступят на гала-концерте, который завершит XXI Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» в Москве. Мероприятие состоится 13 января на сцене Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.





Оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава вместе с молодыми певцами выйдет на сцену, чтобы поставить точку в фестивале.





«Наша музыкальная суть — любовь к слушателям. Мы служим музыке», — сказала она на пресс-конференции в ТАСС.





По словам певицы, ей важно, чтобы слушатели почувствовали, что они являются семьей. Герзмава отметила, что в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко она родилась как певица.





Фестиваль открылся 26 августа в Сухуме. В программу вошли 23 мероприятия в разных городах России. Фестиваль охватил Сочи, Смоленск, Тулу, Улан-Удэ, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Воронеж.









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