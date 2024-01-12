Пострадавший в ДТП Лев Рубинштейн находится в коме

Писатель и публицист Лев Рубинштейн, которого сбила машина в Москве, находится в глубокой коме.



О состоянии писателя сообщает Telegram-канал «112».



По информации канала, 76-летнего Рубинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние писателя как крайне тяжелое. У Льва Рубинштейна диагностирована черепно-мозговая травма, множественные ушибы и переломы.



По факту ДТП, в котором пострадал Лев Рубинштейн, возбуждено уголовное дело. Фигурантом дела стал 63-летний водитель автомобиля, который сбил писателя на пешеходном переходе.









Фото: скриншот видео канала "Скажи Гордеевой"/YouTube