Пострадавший в ДТП Лев Рубинштейн находится в коме

12.01.2024

Пострадавший в ДТП Лев Рубинштейн находится в коме
Писатель и публицист Лев Рубинштейн, которого сбила машина в Москве, находится в глубокой коме.

О состоянии писателя сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, 76-летнего Рубинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние писателя как крайне тяжелое. У Льва Рубинштейна диагностирована черепно-мозговая травма, множественные ушибы и переломы.

По факту ДТП, в котором пострадал Лев Рубинштейн, возбуждено уголовное дело. Фигурантом дела стал 63-летний водитель автомобиля, который сбил писателя на пешеходном переходе.


Фото: скриншот видео канала "Скажи Гордеевой"/YouTube