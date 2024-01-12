Пострадавший в ДТП Лев Рубинштейн находится в коме

Спектакль «Шахтерская дочь» создан по мотивам поэмы Анны Ревякиной.
Автором проекта выступил писатель Сергей Минаев.
Музыканты выступили в концертных залах, крупнейших театрах и центрах искусств Поднебесной.
76-летнего Льва Рубинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В начале января жителям ОАЭ уже были представлены шоу по мультсериалу «Ну, погоди! Каникулы».
Спектакль «Шахтерская дочь» создан по мотивам поэмы Анны Ревякиной.
Автором проекта выступил писатель Сергей Минаев.
Музыканты выступили в концертных залах, крупнейших театрах и центрах искусств Поднебесной.
76-летнего Льва Рубинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В начале января жителям ОАЭ уже были представлены шоу по мультсериалу «Ну, погоди! Каникулы».
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Музыканты Финляндии создали петицию, в которой требуют запретить представителям Израиля участие в ме...
12.01.2024