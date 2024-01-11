Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни 11 января. Об этом сообщил источник ТАСС.





Родился Юрий Соломин 18 июня 1935 года в Чите. Младший брат артиста — народный артист РСФСР Виталий Соломин.





Худрук Малого театра был принят в его труппу как актер после окончания училища. Известность ему принесла роль Хлестакова в постановке «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. За свою карьеру он сыграл в более чем 50 спектаклях.





Экранный дебют актера состоялся в 1960 году. Артист исполнил роль инженера Павла Каурова в драме «Бессонная ночь». Знаменитые фильмы с его участием - «Адъютант его превосходительства», «Инспектор уголовного розыска», «Дерсу Узала», «Летучая мышь» и другие.





Соломин также был режиссером и членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 1999-м выпустил книгу «От Адъютанта до Его Превосходительства».





С 1990 по 1991 год Соломин занимал должность министра культуры РСФСР. Также был президентом Ассоциации русских драматических театров, учредителем Фонда содействия возрождению и развитию культурного и духовного наследия «Малый театр». Артист активно занимался государственной и общественной деятельностью. Являлся обладателем множества почетных званий и наград.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва