Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2020 года ПФКИ

11.01.2024

Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2020 года ПФКИ
Начался прием заявок на второй основной грантовый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в ПФКИ.

Фонд на официальных ресурсах уточнил, что заявки будут приниматься с 11 января по 20 февраля. Участвовать могут НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Основная цель конкурса – поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, которые направлены на сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Поддержку получат межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты, стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты, подразумевающие проведение фестивалей, премий, форумов. Образовательные и наставнические, проекты в области моды, арт, музыки, литературы и издательского дела, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий также будут поддерживаться в рамках конкурса.


Фото: Pixabay.com