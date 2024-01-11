Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2020 года ПФКИ

Начался прием заявок на второй основной грантовый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в ПФКИ.





Фонд на официальных ресурсах уточнил, что заявки будут приниматься с 11 января по 20 февраля. Участвовать могут НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Основная цель конкурса – поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, которые направлены на сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей.





Поддержку получат межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты, стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты, подразумевающие проведение фестивалей, премий, форумов. Образовательные и наставнические, проекты в области моды, арт, музыки, литературы и издательского дела, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий также будут поддерживаться в рамках конкурса.









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