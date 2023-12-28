В Пскове открылась выставка об истории Псково-Печерского монастыря и города Печоры

Федеральный Псковский музей-заповедник открыл выставку артефактов XVII века, которые рассказывают об истории Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Об этом журналистам рассказала гендиректор музея Светлана Мельникова.





В экспозицию вошли рисунки шведских, немецких и нидерландских послов XVII века, а также древние иконы и купеческие разговорники, передает ТАСС





«Здесь впервые представлены копии гравюр и рисунков с видами ливонских городов - торговых партнеров купечества Псковской земли: Риги, Дерпта, Ревеля, Нарвы и Ивангорода. Можно увидеть также фрагменты немецко-русских и русско-голландских разговорников», — поделилась Мельникова с агентством.





По словам гендиректора музея, в то время иностранцами были созданы пособия для изучения обиходного русского языка. Авторы разговорников использовали латинский алфавит для транскрипции русских слов.





Посетители выставки также могут увидеть изображения сухопутных и водных транспортных средств. Купцы и путешественники использовали их в русско-ливонском пограничье в XVII веке.









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