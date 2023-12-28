В фонды Музея Победы за год поступило около 2,5 тысяч экспонатов

В 2023 году фонды Музея Победы пополнили около 2,5 тысяч экспонатов, передает пресс-служба учреждения.



В их числе — документы, письма, фотографии, личные вещи героев Великой Отечественной войны и другие предметы. Всего в фондах музея хранится более 380 тысяч предметов.



«Ежегодно фонды нашего музея пополняются сотнями экспонатов, которые нам передают родственники участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Количество предметов, которые приносят на вечное хранение в музей выросло за последние годы. Так, например, в 2019 году фондовые коллекции пополнили более 700 раритетов, в 2021 — около тысячи, а в 2022 и 2023 — уже намного больше двух тысяч», — рассказала главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.



В музее отметили, что среди значимых пополнений этого года — коллекция личных вещей и наград участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Москвы генерал-полковника Бориса Уткина.



В уходящем году в фонды музея поступило 271 фронтовое письмо, 697 газет, 271 фотография, 246 наград и 233 наградных документа к ним, 149 предметов быта середины XX века и другие реликвии.









Фото: пресс-служба Музея Победы