Гости Эрмитажа увидят обновленную экспозицию «Культура и искусство Китая» 27 декабря

Новые залы обновленной постоянной экспозиции «Культура и искусство Китая» открылись в Зимнем дворце. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.





Посвященная периоду XVII- XIХ экспозиция будет доступна к посещению с 27 декабря. По словам Пиотровского, она посвящена династии Цин, которая правила почти столько же, сколько династия Романовых.





«Так что мы увидим китайское искусство эпохи параллельной Романовым», — заявил гендиректор музея.





Представители Эрмитажа отмечают, что эпоха Цин подарила миру невероятные достижения китайских искусств и ремесел. На экспозиции представлены резные изделия из слоновой кости, дерева, произведения из бамбука, нефрита, бронзы.





В эпоху Цин на высочайший уровень вышло производство фарфора с различными формами, цветами и сюжетами. Так, впервые будет представлена тарелка с парой фениксов на скале и стилизованной надписью «Бесконечное долголетие». Предмет создали к 60-летию императора Канси. Также зрителей ждет традиционная китайская живопись.









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