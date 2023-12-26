Start анонсировал выход мини-фильма «Чебурашка. Выходной»

Платформа Start анонсировала мини-фильм для поклонников «Чебурашки».



В понедельник, 1 января в онлайн-кинотеатре выйдет мини-фильм «Чебурашка. Выходной» от режиссера Дмитрия Дьяченко.



«До "Чебурашки 2″ ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям», — рассказал генеральный продюсер, сооснователь онлайн-кинотеатра Start, соавтор сценария Виталий Шляппо.



По сюжету картины у Гены и Чебурашки наступил выходной, но каждый из них хочет провести его по-своему. Гена мечтает отдохнуть с газетой, а Чебурашка не может усидеть на месте ни минуты.









Фото: пресс-служба Start