Народный артист Рузиматов исполнит в «Щелкунчике» поставленную специально для него партию

Народный артист России Фарух Рузиматов, исполнявший в «Щелкунчике» партию Принца, впервые предстанет в этом балете в роли Дроссельмейера, поставленной специально для него, сообщает ТАСС.





Спектакль покажут на сцене Эрмитажного театра.





Хореограф этой партии заслуженный деятель искусств России Николай Андросов отметил, что личность танцовщика Фаруха Рузиматова настолько индивидуальна, что предлагать ему второстепенную роль учителя танцев было бы неправильно. «Он у нас будет волшебником, от лица которого вся сказка рассказывается», — сказал он.

В спектакль включили несколько фрагментов музыки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, что, по мнению создателей новой версии, откроет в балете Петра Чайковского еще одну интересную страницу.





Костюм для новой роли Рузиматова создали москвичи Иван и Ольга Глазуновы. По их эскизам этот наряд был пошит в театральных мастерских «Возрождение».





Премьера новой версии балета «Щелкунчик» приурочена к 100-летию со дня рождения педагога и балетмейстера Ирины Сафоновой, ученицы Агриппины Вагановой.











