В музее «Ставка Сталина» открылась выставка к 110-летию участника Ржевской битвы Никиты Головни

В музее «Ставка Сталина» в Тверской области открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения участника Ржевской битвы Никиты Головни, передает пресс-служба Музея Победы.



В экспозицию вошли порядка 20 подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны.



«В Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" открылась новая выставка в рамках проекта "Титаны Ржева". Временная экспозиция посвящена участнику Ржевской битвы, заместителю командира взвода, гвардии старшему сержанту Никите Семеновичу Головне и приурочена к 110-летию со дня его рождения», — рассказали в музее.



Также в числе экспонатов — форма пехотинца Красной армии, солдатский медальон, курвиметр, макет 7,62-мм пистолета-пулемета Шпагина и другие предметы.



Посетить выставку можно до 29 февраля 2024 года.