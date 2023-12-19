Россия и Китая проведут перекрестный Год культуры

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам 28-й встречи глав правительств Рос...
Министр культуры России Ольга Любимова в составе делегации под руководством Михаила Мишустина принял...
Школьники и дошкольники могут сделать кормушку для белок Звездного Городка на предложенные темы.
Академия цифровых технологий отправится в путешествие по знаменитым и необычным библиотекам Северной...
Проект открылся в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам 28-й встречи глав правительств Рос...
Министр культуры России Ольга Любимова в составе делегации под руководством Михаила Мишустина принял...
Школьники и дошкольники могут сделать кормушку для белок Звездного Городка на предложенные темы.
Академия цифровых технологий отправится в путешествие по знаменитым и необычным библиотекам Северной...
Проект открылся в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.
Писателя ранее внесли в реестр террористов и экстремистов.
Артиста нашли мертвым 18 декабря в Москве.
Произведения победителей выйдут в лучших детских издательствах России.
Сериал будет состоять из восьми эпизодов.
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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения актрисы театра и кино, режиссера Галины Волчек.
Праздничный салют будет дан от стен Петропавловской крепости в 3:00.
Более трех миллионов человек посетили российские цирки в этом году.
В фильме снялись Павел Прилучный и Зоя Бербер. ...
Фестиваль стартовал на Малой сцене Московского драмтеатра имени Гоголя.
Премьерный показ прошел в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge.
Игорь Мишин также подвел итоги года среди российских онлайн-кинотеатров. ...
Прокуратура Алма-Аты расследует дело о хищении средств на сумму более 400 миллионов тенге (свыше 865...
Всероссийский конкурс-фестиваль пройдет с января по июнь 2024 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех на концерты и другие мероприятия.
19.12.2023