Россия и Китая проведут перекрестный Год культуры

19.12.2023

Россия и Китая проведут перекрестный Год культуры
В 2024-2025 годах пройдут Годы культуры Россия — Китай в честь 75-летия дипломатических отношений.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам 28-й встречи глав правительств России и Китая.

По словам Ольги Любимовой, Россия готовит обширную программу обменных мероприятий.

«Хочу поблагодарить китайских коллег за открытость к диалогу, поддержку совместных проектов и плодотворное сотрудничество», — говорится в сообщении министра культуры, опубликованном в Telegram.

Глава минкультуры отметила колоссальный потенциал культурного сотрудничества России и Китая.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova