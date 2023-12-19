Россия и Китая проведут перекрестный Год культуры

В 2024-2025 годах пройдут Годы культуры Россия — Китай в честь 75-летия дипломатических отношений.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам 28-й встречи глав правительств России и Китая.



По словам Ольги Любимовой, Россия готовит обширную программу обменных мероприятий.



«Хочу поблагодарить китайских коллег за открытость к диалогу, поддержку совместных проектов и плодотворное сотрудничество», — говорится в сообщении министра культуры, опубликованном в Telegram.



Глава минкультуры отметила колоссальный потенциал культурного сотрудничества России и Китая.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova