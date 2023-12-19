В Петербурге на Дворцовой выступят десятки артистов в новогоднюю ночь

Праздничная программа на Дворцовой площади порадует гостей и жителей Санкт-Петербурга выступлением десятков артистов. Об этом информируют организаторы.





Новогодняя программа начнется в 20:30 с мультимедийного шоу. Затем зрителям представят «Парад Дедов Морозов». В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы «Онлайн» и «Рандеву», которые споют популярные хиты. Также зрители увидят красочное представление пиротехнической команды Prana.





В полночь на фасаде Главного штаба Эрмитажа покажут новогоднюю речь губернатора города Александра Беглова и президента России Владимира Путина. После этого ожидается концерт-марафон до 4:00. В 3 часа ночи от стен Петропавловской крепости отгремит праздничный салют.





В программе запланирован концерт группы «На-На», мультимедийное барабанное шоу, танцы под песни от солистов «Дискомафии», выступления вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», молодежного шоу-оркестра Street Band и других коллективов. Стоит отметить, что новогодний концерт на Дворцовой состоится впервые за четыре года. Также праздничные мероприятия пройдут на Малой Конюшенной.









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