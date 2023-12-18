Русский музей представил в Калуге работы великих портретистов XVIII-XIX веков

В открытом заявлении близких актера говорится, что против Депардье ведется «беспрецедентный заговор»...
Выставка «Великие портретисты середины XVIII — начала XIX века» открылась в Калужском музее изобрази...
Книга воспоминаний о детстве и школьной жизни писательницы «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» был...
Смотр прошел с 12 по 16 декабря в Алматы.
Дополнительные показы введены по причине большого спроса на праздничные постановки в декабре и январ...
В открытом заявлении близких актера говорится, что против Депардье ведется «беспрецедентный заговор»...
Выставка «Великие портретисты середины XVIII — начала XIX века» открылась в Калужском музее изобрази...
Книга воспоминаний о детстве и школьной жизни писательницы «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» был...
Смотр прошел с 12 по 16 декабря в Алматы.
Дополнительные показы введены по причине большого спроса на праздничные постановки в декабре и январ...
Центральный персонаж фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна, которая полностью контролирует свою с...
Экран расположен на улице, поэтому при желании посетители смогут посмотреть фильмы снаружи или из по...
Проект уже получил финансирование.
Мировую известность ему принесла трилогия «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль».
Увидеть ее можно в павильоне № 22.
Вручение пройдет 10 февраля.
Посмотреть его можно на новогодних каникулах.
За свою карьеру Стрейзанд получила два «Оскара», четыре «Эмми» и множество других наград.
В этом году в конкурсную программу вошли семь полнометражных и 39 короткометражных работ.
Владимир Гронский умер 13 декабря в возрасте 70 лет.
Концерт «Сергей Рахманинов: Волшебник музыки и страстных клавиш» закрыл серию мероприятий, организов...
Направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли, указано ...
Действие будет разворачиваться спустя 20 лет, в Санкт-Петербурге 2013 года.
Спектакли пройдут в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра. ...
18.12.2023