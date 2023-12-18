Русский музей представил в Калуге работы великих портретистов XVIII-XIX веков

18.12.2023

Русский музей представил в Калуге работы великих портретистов XVIII-XIX веков
Русский музей представил в Калуге выставку работ прославленных художников-портретистов.

Выставка «Великие портретисты середины XVIII — начала XIX века» открылась в Калужском музее изобразительных искусств. В экспозицию вошли 40 произведений художников Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Николая Аргунова, Алексея Антропова, Леонтия Миропольского, Григория Кучина.

В рамках выставки разработана также просветительская программа для взрослых и детей с экскурсиями, лекциями, интерактивными занятиями.

Выставка будет работать до 14 апреля 2024 года.


Фото: пресс-служба Русского музея