Экспозиция «Павел Филонов. Художник Мирового расцвета» продолжит работу до 17 марта

Потрясающую коллекцию Павла Филонова, собранную в одном месте, Москва не видела 20 лет, сообщила в Телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.





Экспозиция «Павел Филонов. Художник Мирового расцвета» открылась в «Зарядье». Масштабный проект к 140-летию одного из самых загадочных представителей русского авангарда ХХ века подготовили РОСИЗО и Русский музей.





«20 лет Москва не видела такую потрясающую коллекцию Павла Филонова. На выставке представлено более 60 уникальных живописных и графических шедевров. По просьбе художника большинство его работ были подарены Русскому музею. Лучшие из них можно увидеть в «Зарядье», — написала Ольга Любимова.





Например, картины из цикла «Ввод в Мировый расцвет», абстрактные композиции, работы 1930-х годов на производственные темы и последние работы, написанные в блокаду. «Расшифровать» шедевры мастера помогут ювелирные аннотации куратора экспозиции — Евгении Николаевны Петровой.





Посетить экспозицию можно до 17 марта.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой