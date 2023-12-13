В Минске завершился XIV Международный фестиваль «Детский Петербург»

Мастер-классы, выставки, лекции, круглые столы и многое другое состоялось в Минске на полях XIV Международного фестиваля «Детский Петербург». Мероприятия проходили с 7 по 10 декабря.





Программа фестиваля 2023 года получилась насыщенной и разнообразной, отметили в пресс-службе «Нева-Арт». Продюсерская компания при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Минского городского исполкома выступила организатором мероприятия.





Зрители и профессиональное сообщество увидели ключевые проекты Северной столицы в сфере культурного развития и эстетического воспитания детей. В рамках фестиваля прошли спектакли, концерты, выставки, круглые столы и мастер-классы.





Так, зрители побывали на гала-концерте классической музыки с участием фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт» и молодых музыкантов. На полях фестиваля открылась выставка «Юные художники о Петре Великом», где представлены лучшие работы – финалисты конкурсных программ Санкт-Петербурга по изобразительному искусству. Состоялся круглый стол «Современная детская литература», мастер-классы от Детской центральной библиотеки имени Пушкина и Музея истории религии.





Также прошли два спектакля от театра «Кукольный формат» и «Театрального проекта 27». Интерактивная выставка, в свою очередь, представила кукол-марионеток «Герои театра КУКФО» театра «Кукольный формат».









Фото: Пресс-служба «Нева-Арт»