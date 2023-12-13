Труппа Мариинского театра выступит в Ярославле с балетом «Сильфида»

Балетная труппа Мариинского театра выйдет на сцену в Ярославле с «Сильфидой» Германа Левенскольда. Об этом сообщили в пресс-службе театра.





Симфонический оркестр Мариинского ежегодно дает концерты на ярославских сценах, говорится в сообщении. Однако для балетной труппы предстоящие спектакли станут первыми выступлениями в этом городе. Ярославская публика увидит романтическую постановку «Сильфида» Левенскольда.





«Балет будет показан 15 и 16 декабря на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум»», — уточнили в пресс-службе.





Главные партии исполнят ведущие солисты Мариинского театра Мей Нагахиса, Филипп Степин, Камилла Мацци и Киан Джеймс Мангис. За дирижерский пульт симфонического оркестра встанет Гурген Петросян.





Постановка «Сильфида» с 1981 года идет в Мариинском театре. Спектакль поставлен в хореографии датчанина Августа Бурнонвиля в редакции Эльзы-Марианны фон Розен.









Фото: Pixabay.com