Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач набрал миллион подписчиков в Telegram за месяц

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач завел Telegram-канал в прошлом месяце и уже набрал более миллиона подписчиков. Первый пост звезда проекта опубликовала 8 ноября.





Леон Кемстач выкладывает на своем канале фотографии, интересные факты из своей жизни и ролики со съемок. 15-летний актер сыграл в сериале Андрея Пальто. Роль стала для него второй в кино. Дебютировал Кемстач в 2021 году в картине «Нормальный только я».





В интервью «Кинопоиску» актер сообщил, что режиссер Жора Крыжовников нашел его за месяц до начала съемок в Дубае. Кемстач учится в этой стране в школе.





«А с кастингом такая история. В тот день выходили лимитированные кроссовки, мы с друзьями стояли в очереди, чтобы купить их. А до этого сидели с друзьями и моей мамой в кафе», — поделилась юная звезда.





По его словам, актер Александр Петров выложил пост о кастинге и отправил его матери Кемстача. Тогда она в шутку предложила сыну записать видеовизитку.









Фото: YouTube