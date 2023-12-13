В Москве премьера фильма «Феррари» состоится 20 декабря

Зрительская премьера фильма «Феррари» состоится в «Художественном» 20 декабря. Об этом журналистам сообщила пресс-служба кинотеатра.





Жители и гости Москвы смогут увидеть премьеру биографического фильма Майкла Манна. Мировая премьера прошла в этом году на 80-м Венецианском кинофестивале. В главных ролях сыграли Адам Драйвер и Пенелопа Крус. Фильм рассказывает о легендарном конструкторе и гонщике.





«Фильм Майкла Манна — не столько байопик, сколько фильм-портрет Энцо Феррари, первоклассного инженера и визионера, основателя бренда», — приводит ТАСС слова программного директора кинотеатра «Художественный» Стаса Тыркина.





Он напомнил, что много лет назад Сидни Поллак планировал снимать фильм про Феррари с Аль Пачино в заглавной роли. Однако проект с бюджетом в 95 миллионов долларов в результате воплотил другой классик. По мнению Тыркина, Майклу Манну удалось снять впечатляющее кино не столько об идеальных гоночных автомобилях, сколько о «глубоко страдающих людях».





Американский режиссер, сценарист и продюсер является лауреатом премий BAFTA и «Эмми», а также четырехкратным номинантом на «Оскар». Майкл Манн известен также благодаря фильмам «Последний из могикан», «Схватка», «Форд против Феррари».









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