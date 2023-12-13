Более 1350 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы в 2023 году

Посещаемость Музея Победы и его филиалов в 2023 году возросла. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В Музее Победы и его филиалах побывали более одного миллиона 350 тысяч человек. Директор учреждения и замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что количество посетителей — один из основных критериев для оценки деятельности.





«Уже сейчас количество наших гостей превысило 1 млн 350 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом году за это же время», — приводят его слова в сообщении.





Музей не стоит на месте и прилагает все усилия, чтобы отвечать на вызовы времени, добавил Школьник.





В уходящем году по-прежнему рос спрос на экскурсионные программы. Наибольшей популярностью пользуются экспозиции «Подвиг Народа» в «Битва за Москву. Первая Победа!». Значительную часть экскурсантов составляют дети. Для школьников в музее также создали множество образовательных программ.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»