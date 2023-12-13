В Петербурге объявили победителей Всероссийского конкурса медиаискусства

Итоги II Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна Света» подвели в Санкт-Петербурге. Победителем стала команда из Бурятии.





Организаторам поступили 98 презентаций из 36 российских регионов. Сначала отобрали десять из них, а с помощью зрительского голосования определили самых лучших. Тема конкурса звучала как «Малая Родина – место силы». Участники должны были в двухминутном ролике рассказать о дорогих сердцу местах с помощью любых медиасредств.





Команда ВГИК Улан-Удэ с работой «Ехор: ритм народа» набрала наибольшее количество голосов. Победителям достался главный приз – один миллион рублей. Второе место и 600 тысяч призовых забрала команда из Калмыкии. Даниил Нимгиров и Екатерина Ильина представили работу «Джангар», которая завоевала любовь зрителей. Третьей стала команда Михаила Бушманова из Вологды. Участники показали красоту Русского Севера в своей работе «Душа» и забрали 400 тысяч рублей.





В 2023 году впервые в рамках «Страны Света» профессиональное жюри вручило специальный приз. Деятели культуры, режиссеры и художники в судейском составе отдали свои голоса и 600 тысяч рублей команде «Идея» из Королева Московской области. Участники представили посвященную космонавтике работу «Город Первых».









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