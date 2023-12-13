Валентина Матвиенко призналась, что у нее были мурашки от песни Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) поет о том, о чем говорит его душа. Об этом высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.





Спикер верхней палаты парламента поделилась впечатлениями от творчества Shaman. По словам Матвиенко, у нее были мурашки от песни исполнителя «Встанем», когда она впервые ее услышала. Такой комментарий политик дала после концерта певца в Совфеде, который состоялся в среду, 13 декабря. Shaman спел композиции «Моя Россия», «Мы», «Встанем», «Я русский», а также гимн России.





«Ярослав знает, мы с ним говорили, первое наше «знакомство». Еду в машине на работу, интернет включаю и слышу песню «Встанем». Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу», — сообщила Матвиенко после концерта.





Председатель Совфеда призналась, что несколько раз включала песню по дороге. Концерт прошел при аншлаге, какого не было даже на самых важных заседаниях, добавила сенатор.





Матвиенко также выразила опасения насчет звездной болезни и посоветовала дорожить такой славой и почетом. Сенатор назвала певца «талантищем» и очень артистичным исполнителем.









Фото: YouTube