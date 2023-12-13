Кейт Уинслет вернется к своей роли в «Аватаре 3»

Обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет вернется к роли Ронал в третьей части «Аватара». Об этом журналистам рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон.





Кинематографист подтвердил участие британской актрисы Кейт Уинслет в съемках «Аватара 3» в беседе с журналом People. Кэмерон также сообщил, что актриса обучалась шаманским практикам, чтобы знать определенные техники для своей роли.





По словам режиссера, производство третьей части продвигается значительно лучше «Аватара: Путь воды». В прошлый раз команде пришлось работать в условиях пандемии.





Кэмерон также поделился некоторыми деталями насчет четвертого фильма. Юным героям предстоит скачок во времени. В этой связи фотосъемку и часть ленты с молодыми персонажами отсняли заранее.





Третий «Аватар» выйдет на больших экранах 19 декабря 2025 года. Релиз четвертой части франшизы запланирован на 2029 год.









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