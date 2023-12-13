Kion анонсировал цифровую премьеру фильма «Белый список»

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал выход фильма «Белый список».



Драма с Алексеем Серебряковым в главной роли выйдет онлайн 21 декабря.



Картина Алисы Хазановой рассказывает о подростковых «группах смерти» и расследовании серии загадочных убийств. В актерский состав картины также вошли Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Анастасия Красовская и другие.



Сценарий к картине написал Роман Волобуев. Картина «Белый список» вышла в прокат в ноябре и заработала 7,5 млн рублей.









Фото: кадр из фильма "Белый список"