Сергиево-Посадский музей-заповедник представит выставку работ Николая Блохина

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 21 декабря откроется выставка петербургского художника Николая Блохина, передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики.



«Представитель русской академической школы, преподаватель на кафедре рисунка Санкт-Петербургской Академии художеств превращает свои картины в живописные сюиты, сохраняющие тепло человеческой души. За время профессиональной карьеры у Блохина было более 40 персональных выставок в России и за рубежом. Его художественный стиль — это сочетание разных направлений изобразительного искусства и традиционной академической школы. Он не копирует, не подражает, не имитирует, а вступает в диалог с культурными традициями европейской и русской школ. Картины впечатляют мощным эмоциональным зарядом, фактурной живописью и точными линиями рисунка», — говорится в анонсе выставки.



На выставке представят работы Блохина на разные темы: «галантную» и театральную темы, темы личины и маскарада, переодевания. Зрители смогут увидеть портреты и пейзажи кисти Блохина, его натюрморты.



Выставка будет работать до 19 мая 2024 года.









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