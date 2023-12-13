Против участницы Pussy Riot могут возбудить дело о терроризме

Сообщается, что заявление Бородина уже передано из Генпрокуратуры в ФСБ, сотрудники которой изучат потенциальные связи Толоконниковой с ВСУ. Поводом для проверки стал пранк российских блогеров, которые выяснили в беседе с Толоконниковой, что та собирает деньги на поддержку ВСУ, помогает своему мужу Петру Верзилову (признан в России иностранным агентом), воюющему на стороне ВСУ, а также что она готова сжечь российский паспорт в обмен на украинский.Ранее на Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в соцсетях. Сама Надежда Толоконникова уже несколько лет живет в США.