В Британии активисты обратились в суд из-за строительства тоннеля у Стоунхенджа

13.12.2023

В Британии активисты обратились в суд из-за строительства тоннеля у Стоунхенджа
В Лондоне активисты подали второй иск в Высокий суд, чтобы предотвратить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, передает Independent.

В суд обратились члены организации «Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS). Участники обратились в суд во второй раз, чтобы добиться пересмотра решения правительства, которое утвердило проект строительства трассы возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению участников объединения, строительство дороги может привести к «осквернению» одной из самых известных британских достопримечательностей.

Представитель организации Дэвид Вулф в своем письме отмечает, что правительственный проект станет первым шагом к «исключению из списка» объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Защита, представляющая интересы властей, утверждает, что проект «соответствует обязательствам Великобритании» по конвенции о всемирном наследии и правительство намерено работать с консультативными органами для «минимизации ущерба».


Фото: The Touring Teacher/YouTube