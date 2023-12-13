В Британии активисты обратились в суд из-за строительства тоннеля у Стоунхенджа

В Лондоне активисты подали второй иск в Высокий суд, чтобы предотвратить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, передает Independent.



В суд обратились члены организации «Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS). Участники обратились в суд во второй раз, чтобы добиться пересмотра решения правительства, которое утвердило проект строительства трассы возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.



По мнению участников объединения, строительство дороги может привести к «осквернению» одной из самых известных британских достопримечательностей.



Представитель организации Дэвид Вулф в своем письме отмечает, что правительственный проект станет первым шагом к «исключению из списка» объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.



Защита, представляющая интересы властей, утверждает, что проект «соответствует обязательствам Великобритании» по конвенции о всемирном наследии и правительство намерено работать с консультативными органами для «минимизации ущерба».









Фото: The Touring Teacher/YouTube