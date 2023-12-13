Большинство россиян высказались против запрета сериала «Слово пацана»

Большинство россиян, посмотревших сериал «Слово пацана», выступают против его запрета.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «Вебер».



Исследование проводилось 11 декабря среди 1,3 тысячи россиян старше 18 лет. Опрос общественного мнения показал, что 34% участников опроса в возрасте 18-24 лет следили за сериалом, в возрастной категории 25-34 года этот показатель составил 45%.



Почти все респонденты выразили положительное отношение к сериалу — 83% дали оценку 7 и выше. 55% респондентов дали максимальную оценку. Участники опроса оценили актерскую игру (86%), сюжет (85%), атмосферу (85%) и саундтрек (84%). 72% опрошенных не разделили мнение о том, что проект романтизирует бандитизм. 44% участников исследования высказались против запрета фильма, среди зрителей сериала 90% высказались против запрета.



Главной идеей фильма, считают поклонники, является не идеализация преступных группировок, а отражение сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи тех лет.









Фото: кадр из фильма "Слово пацана"