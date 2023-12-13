Ольга Любимова рассказала о сроках реставрации ансамбля Ярославова дворища в Новгороде

13.12.2023
Реставрацию 11 объектов культурного наследия ансамбля Ярославова дворища в Великом Новгороде планируется завершить в 2024 году.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника, передает
ТАСС.
«В 2024-м году нам предстоит завершить реставрацию 11 объектов культурного наследия ансамбля Ярославова дворища и древнего Торга, расположенного непосредственно в Великом Новгороде. Выделено 620 млн рублей — прежде всего это средства национального проекта "Культура"», — сообщила глава Минкультуры.
По словам министра, работы по реставрации собора Рождества Богородицы Антониева монастыря, а также по церкви Спаса Преображения в Ковалеве планируют завершить в 2025 году. В 2024 году начнутся восстановительные работы в церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе.
Ольга Любимова добавила, что планируется также реставрация Спасской башни Новгородского кремля.
Министр культуры также рассказала о выставках в Новгородском музее-заповеднике, среди которых проект, посвященный 80-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, а также выставка к 225-летию Пушкина, которая откроется 6 июня, в день рождения поэта.
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