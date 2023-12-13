Мировой тур Тейлор Свифт попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой гастрольный тур американской певицы Тейлор Свифт The Era попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый за всю историю, сообщает Guinness World Records.



Отмечается, что доход от серии концертов исполнительницы в разных городах превысил 1 млрд долларов.



Таким образом, был побит предыдущий рекорд, который установил британский музыкант Элтон Джон. Его мировой тур длился пять лет. Тогда цифра составила 939 млн долларов.



Мировое турне Тейлор Свифт стартовало в марте 2023 года. Гастроли планируется завершить в декабре 2024 года.



Ранее Тейлор Свифт была названа человеком года по версии журнала Time.





Фото: CBS Sunday Morning/YouTube