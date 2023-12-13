Мировой тур Тейлор Свифт попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой гастрольный тур американской певицы Тейлор Свифт The Era попал в Книгу рекордов Гиннесса как...
Билеты на декабрьские показы «Щелкунчика» почти распроданы, а на январские даты выбор более свободен...
Коллектив представил концертную программу «Сияние Севера» в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мероприятие состоялось в Московском академическом театре «Русская песня».
Средства на реставрацию выделены в рамках нацпроекта «Культура».
Мировой гастрольный тур американской певицы Тейлор Свифт The Era попал в Книгу рекордов Гиннесса как...
Билеты на декабрьские показы «Щелкунчика» почти распроданы, а на январские даты выбор более свободен...
Коллектив представил концертную программу «Сияние Севера» в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мероприятие состоялось в Московском академическом театре «Русская песня».
Картина опередила фильмы «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Беспринципные в деревне».
Премьера фильма состоится в феврале 2025 года.
Проект реконструкции поможет музею-заповеднику стать важным культурным центром, а также увеличить об...
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Проект «Триггер. Фильм» стал режиссерским дебютом для автора идеи и продюсера сериала Александры Рем...
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Закрытие смотра прошло в Концертном зале имени Чайковского.
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый ролик к фильму «Дюна: Часть вторая».
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Композиция называется «Странные танцы. Build 2.0».
13.12.2023