Мариинский покажет более 40 спектаклей «Щелкунчик» за месяц

Мариинский театр покажет более 40 спектаклей «Щелкунчик» в период с 11 декабря по 14 января, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что билеты на декабрьские показы «Щелкунчика» почти распроданы, а на январские даты выбор более свободен.



«В период с 11 декабря по 14 января Мариинский театр покажет более 40 "Щелкунчиков". На Исторической и Новой сценах можно увидеть сразу несколько версий этого волшебного балета. Два спектакля в классической постановке Василия Вайнонена — один в оформлении Симона Вирсаладзе, другой в оформлении Владимира Фирера и Александра Храмцова (Театр балета им. Л. Якобсона), а также уникальный "Щелкунчик" Михаила Шемякина (хореография Кирилла Симонова)», — сообщили в театре.



В театре отметили, что разнообразие спектаклей позволит каждому зрителю выбрать удобный билет на желаемую дату и избежать очередей в кассы театра.



В Мариинском добавили, что «Щелкунчик» на протяжении долгих десятилетий пользуется неизменным успехом у публики.



«Посещение "Щелкунчика" в преддверии Нового года, Рождества, Старого Нового года уже давно стало традицией и неотъемлемой частью праздника для многих поколений зрителей», — рассказали в театре.









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