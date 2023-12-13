Национальный театр танца Якутии выступил в новых регионах

В Луганской Народной Республике прошли гастроли Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Коллектив представил концертную программу «Сияние Севера» в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Выступления коллектива прошли в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России.



В программу концерта вошли традиционная игра на хомусе, народное пение тойук, обрядовый танец «Тойон Чороон», якутское народное пение в стиле дэгэрэн, «Танец оленевода», жанровая зарисовка «Северные картинки», якутские народные шуточные скороговорки и многое другое.



«Мы очень рады представить в Луганске традиционную программу, посвященную культуре нашего народа. Программа начнется с традиционного благословения, которое называется "Алгыс", которое проведет Алгысчыт, что в переводе на русский означает "благословитель". Мы хотим от сердца к сердцу передать зрителям тепло и благословить этот замечательный край на воцарение мира и спокойствия», — рассказала перед концертом художественный руководитель Национального театра танца Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Светлана Бессонова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России