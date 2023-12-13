Лауреатов ряда премий в области культуры освободят от НДФЛ

Правительство России расширило перечень денежных премий в области культуры, лауреаты которых освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



«От налога освобождаются лауреаты премии за вклад в развитие народного творчества "Душа России", премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, а также премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России», — указано в сообщении.

Премия «Душа России» вручается в номинациях: «Народное пение», «Народный танец», «Народная музыка», «Народный мастер», «Традиционная народная культура». Размер премии составляет 500 тысяч рублей.



Премия за лучшую театральную постановку вручается театральным коллективам, ее размер составляет 3 млн рублей. Премия имени Федора Волкова присуждается ежегодно творческим работникам или театрам, отобранным специальной комиссией. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей.









Фото: скриншот видео Первого канала