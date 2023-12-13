Всемирно известную хореографию представили на гала-концерте «Звезды народного искусства» в Москве

В Москве прошел гала-концерт «Звезды народного искусства».



Мероприятие состоялось в Московском академическом театре «Русская песня», передает пресс-служба Министерства культуры России. «Звезды народного искусства» — ежегодный проект Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Мероприятие проводится с целью популяризации многонационального этнокультурного достояния и любительского искусства.



В этом году концерт был посвящен творческому наследию Татьяны Устиновой и Надежды Надеждиной, хореографов, 115-летние юбилеи которых отмечаются в 2023 году.



В программу вечера вошли всемирно известные хореографические произведения, ставшие классикой народно-сценического танца, постановки ведущих балетмейстеров из разных регионов страны.



«Это первый раз, когда мы собрали в столице не только ведущие профессиональные коллективы, руководителями которых были Татьяна Алексеевна и Надежда Сергеевна, но и лучшие любительские ансамбли, представив многообразие направлений русского народного танца: от аутентичного фольклора до больших народно-сценических форм», — рассказала директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России