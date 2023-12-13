«Теща» с Гузеевой и Харламовым удерживает лидерство в прокате

13.12.2023

«Теща» с Гузеевой и Харламовым удерживает лидерство в прокате
Российская комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым по итогам выходных заработала 388 млн рублей, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что сборы фильма показали умеренное снижение — 41,1%. Вместе с тем картина опередила фильмы «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Беспринципные в деревне».

Второе место по кассовым сборам занял фильм «Елки 10». За дебютные выходные фильм собрал в прокате 112 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Анимационный фильм заработал 95,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фильм Миядзаки впервые возглавил бокс-офис в США. В основу картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?».


Фото: кадр из фильма "Теща"