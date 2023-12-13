Стартовали съемки спортивной драмы «Финал» о победе российской мужской волейбольной сборной на Олимпийских играх в 2012 году, передает пресс-служба проекта.



Сообщается, что премьера фильма состоится в феврале 2025 года. Производством картины занимается киностудия «Творческое объединение «Мистерия».



Сценарий к фильму написали братья Владимир и Олег Пресняковы, авторы сценариев к проектам «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». В фильме сыграют Денис Шведов, Кристина Асмус, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркубанов, Валентина Мазунина, Софья Лебедева, Вадим Соснин, Влада Ерофеева.



Съемки фильма стартовали в Будапеште при участии венгерской компании Service Film Positive Productions и продолжатся в Москве совместно с XOVP. Фильм снимается при использовании новейших цифровых технологий и возможностей нейросетей.









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