На территории музея-заповедника «Мелихово» создадут театрально-выставочный центр

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» ждет реконструкция. Об этом сообщалось на VII Форуме проектировщиков Московской области, передает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.



В рамках проекта будет создан театрально-выставочный и научный центр.



«Музей-заповедник "Мелихово" — самый крупный музей Антона Павловича Чехова в стране и место, где писатель создал многие свои выдающиеся произведения. Отрадно, что проект реконструкции поможет ему стать важным культурным центром, а также увеличить объем музейного пространства. Литературная зима, музыкальная весна, театральное лето и кино-осень — все эти программы рассчитаны на то, чтобы музей жил и развивался всесезонно. Здесь, к счастью, есть возможность разместить новую необходимую инфраструктуру: будут созданы арт-кампус и Чехов-центр с концертным залом, новое фондохранилище и научный отдел», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.



По словам архитектора, новое строительство и реконструкция будут вне зоны охраны объектов культурного наследия и будут расположены на прилегающих территориях музея-заповедника. Таким образом историческая застройка будет сохранена.



Архитектор-реставратор Наринэ Тютчева рассказала, что территория музея-заповедника будет разделена на несколько тематических садов: помимо части с домом писателя появится Литературный сад с входной зоной и Театральный сад.



«На территории будет реализован современный визит-центр, отсылающий к образу дачи с традиционной верандой: здесь появятся удобные сервисы для туристов и служебная зона экскурсоводов. А главное — преобразования изменят логистику передвижения по территории музея-заповедника и сценарий восприятия пространства, а значит и впечатление от посещения музея-заповедника в целом», — рассказала Тютчева.









Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области