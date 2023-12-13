Писателя Фредерика Бегбедера во Франции отпустили из-под стражи

Во Франции отпустили из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера.



Автора книги «99 франков» задержали по подозрению в изнасиловании, передает Franceinfo.



В полиции сообщили, что Бегбедер отверг все обвинения. Заявление на прозаика написала молодая женщина. Пара неоднократно вступала в половую связь, однако часть эпизодов, по словам заявительницы, происходила без ее согласия.





По информации источника, заявительница поддерживала отношения с писателем в течение нескольких месяцев. По словам источника, на момент начала отношений девушке было 17 лет.



Фредерик Бегбедер является председателем жюри литературной премии Флоры, автором серии бестселлеров «Каникулы в коме», «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «99 франков» и других.









Фото: скриншот GQ Russia/YouTube