В «Художественном» прошла премьера полнометражного фильма «Триггер»

13.12.2023
В Москве состоялась премьера полнометражного фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли.
Первыми продолжение второго сезона сериала о психологе Артеме Стрелецком увидели зрители кинотеатра «Художественный», передает
ТАСС.
Проект «Триггер. Фильм» стал режиссерским дебютом для автора идеи и продюсера сериала Александры Ремизовой.
«Это эксперимент — снять после 32-й серий полный метр, но, мне кажется, что была необходимость рассказать про Артема Стрелецкого, его личную историю, какой он, как он живет и что он чувствует. Мне очень приятно, что артисты и съемочная группа стояли за мной все это время, пока мы делали проект, огромная им благодарность. Большое спасибо артистам, которые доверились мне без опыта, это мой первый полный метр», — приводит агентство слова Ремизовой.
Роли в фильме сыграли Максим Матвеев, Марк Юсеф, Влад Тирон, Игорь Костолевский, Виктория Маслова. К актерскому составу в проекте присоединились Ирина Старшенбаум, Анатолий Руденко, Полина Маликова. Автором сценария выступил Андрей Цибульский.
Фото: кадр из сериала "Триггер"