Скончался актер «Бруклин 9-9» Андре Брауэр

13.12.2023

Скончался актер «Бруклин 9-9» Андре Брауэр
На 62-м году жизни скончался американский актер Андре Брауэр.

О кончине артиста сообщает журнал Variety.

Сообщается, что актер скончался в результате непродолжительной болезни 11 декабря. Смерть артиста подтвердила агент Брауэра Дженнифер Аллен.

Андре Брауэр снялся в фильмах «Бруклин 9-9», «Доктор Хаус», «Новенькая», картинах «Мгла», «Солт», «Первобытный страх».

Андре Брауэр является лауреатом телевизионной премии «Эмми» за участие в сериале «Убойный отдел» и «Вор».


Фото: кадр из фильма "Убойный отдел"