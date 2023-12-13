Скончался актер «Бруклин 9-9» Андре Брауэр

Смерть артиста подтвердила агент Брауэра Дженнифер Аллен.
Весь печатный тираж книги в стране закончился.
Закрытие смотра прошло в Концертном зале имени Чайковского.
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый ролик к фильму «Дюна: Часть вторая».
Премьера состоится в рамках проекта-фестиваля «Пушкинская зима».
Смерть артиста подтвердила агент Брауэра Дженнифер Аллен.
Весь печатный тираж книги в стране закончился.
Закрытие смотра прошло в Концертном зале имени Чайковского.
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый ролик к фильму «Дюна: Часть вторая».
Премьера состоится в рамках проекта-фестиваля «Пушкинская зима».
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13.12.2023