Скончался актер «Бруклин 9-9» Андре Брауэр

На 62-м году жизни скончался американский актер Андре Брауэр.



О кончине артиста сообщает журнал Variety.



Сообщается, что актер скончался в результате непродолжительной болезни 11 декабря. Смерть артиста подтвердила агент Брауэра Дженнифер Аллен.



Андре Брауэр снялся в фильмах «Бруклин 9-9», «Доктор Хаус», «Новенькая», картинах «Мгла», «Солт», «Первобытный страх».



Андре Брауэр является лауреатом телевизионной премии «Эмми» за участие в сериале «Убойный отдел» и «Вор».









Фото: кадр из фильма "Убойный отдел"